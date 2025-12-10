Trafficavano 150 kg di cocaina, condannati a 15 e 8 anni

Erano accusati di aver pianificato l’importazione di un maxi-carico di droga dalla Spagna all’Italia: 150 chilogrammi di cocaina, trovati su un camion bloccato sull’A21 vicino al casello di Piacenza Ovest. Probabilmente il più ingente sequestro di stupefacente nella nostra provincia. Martedì 9 dicembre la giudice Erisa Pirgu ha pronunciato le sentenze del processo con rito abbreviato contro i due imputati.

Le pene riflettono il quantitativo ingente di droga intercettato dalla guardia di finanza. La condanna più alta è per il bresciano Pietro Fasani di 67 anni a 15 anni, un mese e dieci giorni, più 133mila euro di multa. Per il complice, il cremonese Loris Savaresi di 69 anni, la condanna è di otto anni più 60mila euro di multa. Si tratta di pene che tengono conto dello sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato, che accorcia il processo basandosi sugli atti raccolti dalla Procura, evitando il dibattimento e la formazione delle prove in aula.