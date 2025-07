Violenze, umiliazioni e minacce: condannato 61enne

Anni di violenze, umiliazioni, minacce. Un’intera famiglia piegata dal terrore di un uomo che, secondo la tesi della procura, aveva instaurato «un clima familiare di costante oppressione, violenza e prevaricazione». Il tribunale di Piacenza ha condannato un 61enne della Valdarda alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento ai familiari. Condannato anche a pagare una primo risarcimento di 10mila euro alla figlia e al genero costituitisi parte civile. «Ci siamo costituiti non certo per desiderio di un risarcimento economico, ma per un dovere di giustizia», afferma l’avvocata Paola Battisti.