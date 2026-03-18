Aggredisce a bottigliate e rapina un giovane: arrestato
Un pakistano è stato fermato da polizia locale e carabinieri dopo aver colpito un giovane del Bangladesh
Ermanno Mariani
|2 ore fa
I carabinieri sul luogo dell'aggressione
Un giovane originario del Bangladesh è stato aggredito e colpito da una bottigliata alla testa da un pakistano. Tramortito e con la testa insanguinata, il bengalese è caduto a terra, l’altro ne ha approfittato per rapinarlo del cellulare e del denaro che aveva in tasca. È accaduto ieri pomeriggio a Piacenza, fra piazzale Libertà e Barriera Roma. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Radiomobile che, raccolta la testimonianza dell’aggredito, via radio hanno diramato la sua descrizione a tutte le pattuglie in servizio. Poco dopo, in via Roma, gli agenti di una pattuglia della polizia locale hanno fermato un sospetto, che è poi risultato essere il rapinatore. Subito sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato con l’accusa di rapina e accompagnato alla casa circondariale delle Novate. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte per approfondire la precisa dinamica del fatto e il movente. La zona è frequentata da molti spacciatori e il fatto che il pakistano arrestato abbia precedenti per spaccio lascerebbe aperta anche l’ipotesi che dietro all’aggressione possano esservi vicende legate allo spaccio di stupefacenti.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
"Pensatore di sistema" al Politecnico in arrivo l'ingegnere del futuro
4.
Tragedia di via Beverora, è morta la giovane caduta dal palazzo