Aggredisce a bottigliate e rapina un giovane: arrestato

Un giovane originario del Bangladesh è stato aggredito e colpito da una bottigliata alla testa da un pakistano. Tramortito e con la testa insanguinata, il bengalese è caduto a terra, l’altro ne ha approfittato per rapinarlo del cellulare e del denaro che aveva in tasca. È accaduto ieri pomeriggio a Piacenza, fra piazzale Libertà e Barriera Roma. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Radiomobile che, raccolta la testimonianza dell’aggredito, via radio hanno diramato la sua descrizione a tutte le pattuglie in servizio. Poco dopo, in via Roma, gli agenti di una pattuglia della polizia locale hanno fermato un sospetto, che è poi risultato essere il rapinatore. Subito sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato con l’accusa di rapina e accompagnato alla casa circondariale delle Novate. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte per approfondire la precisa dinamica del fatto e il movente. La zona è frequentata da molti spacciatori e il fatto che il pakistano arrestato abbia precedenti per spaccio lascerebbe aperta anche l’ipotesi che dietro all’aggressione possano esservi vicende legate allo spaccio di stupefacenti.