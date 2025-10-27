Aggredisce rivale a coltellate, poi si dà fuoco e muore in auto

Un 37enne di origine ucraina ha colpito con una decina di coltellate un uomo e poi si è dato fuoco all’interno della sua auto. Un agghiacciante tentativo di omicidio sfociato in un suicidio: mentre l’accoltellatore è morto carbonizzato, l’accoltellato è sopravvissuto ed è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. È un dramma della gelosia quello che si è consumato domenica 26 ottobre a Fiorenzuola.

Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio quando il 32enne Alessandro Mason, ufficialmente residente a Turate, in provincia di Como, ma domiciliato a Saronno, nel Varesotto, è stato ritrovato in fin di vita su una panchina in via Lungo Arda. Sull’asfalto un’ampia chiazza di sangue.

La chiazza di sangue accanto alla panchina dove è avvenuta l'aggressione (foto Duani)

Il ferito è stato subito soccorso dai sanitari del 118 di Fiorenzuola e della Pubblica Valdarda, che hanno constatato immediatamente il fatto che il 32enne era stato accoltellato. Qualche minuto prima, qualcuno aveva sentito urlare in strada e aveva visto un’auto schizzare via velocemente.

Mentre l’uomo veniva caricato sull’elisoccorso e portato all’ospedale di Parma in gravi condizioni, i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola - che si erano subito messi sulle tracce dell’aggressore - hanno trovato la stessa auto a qualche chilometro di distanza, in località Biraga, sulla strada per Castellarquato: completamente bruciata, ormai, con all’interno i resti del 37enne sospettato di aver accoltellato il 32enne. Si tratterebbe di Mikhailo Drodyshevskyi di Fiorenzuola.