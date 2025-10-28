Gli ultimi istanti del "tranquillo" Mykha. «Gran lavoratore, a casa mai un litigio»

Per morire ha scelto l’inferno: prima Mykhailo Drobyshevskyi si è cosparso di benzina, poi si è seduto sul sedile posteriore della sua Polo, ha chiuso la portiera e si è dato fuoco. I carabinieri del Radiomobile hanno trovato i suoi resti carbonizzati in località Biraga, a poche centinaia di metri da dove lavorava. Nei prossimi giorni, sarà un’autopsia a dare la conferma definitiva che si tratti proprio di lui, l’idraulico 37enne di origini ucraine che un paio d’anni fa era arrivato a Fiorenzuola, riuscendo a ricongiungersi con la famiglia. Ora gli inquirenti tentano tramite l’analisi dei cellulari di ricostruire gli ultimi attimi di vita del suicida, che le telecamere inquadrano alle 16.35 di domenica mentre si dirige là dove deciderà di ammazzarsi.

Riavvolgendo il nastro, trascorrono poco più di cinque minuti tra il passaggio sotto all’occhio della videosorveglianza a quando, senza dire nemmeno una parola, su una panchina in via Lungo Arda Drobyshevskyi ha aggredito con un coltello da cucina Alessandro Mason . Uno, due, tre fendenti, fino a superare i dieci, al torace e al collo. I testimoni sentono Mason urlare «chiamate un’ambulanza», ma il feritore non c’è già più.

Si sa che Mason aveva trascorso tutto il pomeriggio con la moglie di Mykhailo, pare a Saronno. È lì che il 32enne era domiciliato, anche se ormai trascorreva gran parte del tempo a Fiorenzuola, sempre lì, su quella stessa panchina teatro dell’agguato, estate e inverno, insieme con la Drobyshevska.