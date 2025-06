Aggressione ai carabinieri, due arresti

Due arresti sono stati compiuti dai carabinieri in altrettanti episodi di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno.

Un cittadino marocchino di circa 40 anni, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, ha iniziato a urlare e agitarsi in modo violento in piazza a Podenzano, suscitando la preoccupazione di residenti e passanti. A seguito di diverse segnalazioni al 112, sul posto sono intervenute due pattuglie dell’Arma, una da Piacenza e una da Pontenure. Il quarantenne, che si trovava in compagnia di un’amica poi allontanatasi rapidamente, si è scagliato contro i militari. Due carabinieri hanno riportato contusioni e sono dovuti ricorrere alle cure mediche in ospedale. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

A Castel San Giovanni un trentenne di nazionalità indiana è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una violenta lite. L’uomo stava discutendo animatamente con il fratello della sua fidanzata, suo con connazionale. Alcuni testimoni, allarmati dalla situazione e temendo potesse degenerare, hanno chiamato il 112. I carabinieri sono giunti tempestivamente sul posto e, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccare il trentenne che si era scagliato contro di loro. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e condotto in una cella di sicurezza nella caserma di via delle Novate a Piacenza.