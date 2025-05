Aggressione con il machete in via Roma, 30enne rapinato

Aggressione a scopo di rapina nella serata di martedì 20 maggio in via Roma a Piacenza, all'altezza di porta Galera. Un 30enne del Bangladesh, mentre camminava nella strada, è stato affrontato da due individui armati di machete che gli hanno intimato di consegnare orologio, portafoglio e cellulare. L'uomo ha cercato di opporre resistenza ma è stato ferito a un braccio.

I carabinieri del Radiomobile, accorsi sul luogo, hanno trovato l'arma in un cespuglio. Il 30enne, che non ha riportato gravi ferite, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale.

Si tratta del terzo episodio in pochi giorni in città in cui compare un machete: in un caso un uomo era stato ferito al volto in zona via Emilia Parmense; in un altro alcuni passanti erano stati minacciati in via Martiri della Resistenza da un individuo che brandiva questa arma.