Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Anche a Piacenza una operazione nazionale di polizia, il bilancio

Particolare attenzione è stata dedicata ai furti in abitazione e alle truffe a danno di anziani

Redazione Online
|2 ore fa
Anche a Piacenza una operazione nazionale di polizia, il bilancio
1 MIN DI LETTURA
Un arresto, tre denunce, tre sequestri tra armi ed esplosivi, 619 persone controllate di cui 30 minorenni. E' il bilancio piacentino di una maxi operazione nazionale della polizia - scattata in 26 città del nord e del centro Italia da inizio maggio e conclusa ieri, venerdì 19 giugno - finalizzata al contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento a furti, rapine e altre forme diffuse di criminalità contro il patrimonio.
L’attività ha consentito di rafforzare il controllo del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente esposte, con l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte criminali che incidono sulla sicurezza percepita dei cittadini. L’operazione, caratterizzata da un significativo dispiegamento di uomini e mezzi, è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Particolare attenzione è stata dedicata ai furti in abitazione e alle truffe a danno di anziani.
L'operazione nazionale
L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 70 soggetti, di cui 1 minorenne e 264 denunce a piede libero, tra cui 25 minori. Sono stati sequestrati complessivamente 29 arnesi atti allo scasso, euro 13035, vari capi d’abbigliamento firmati, monili in oro e preziosi e 2000 pacchetti di sigarette per un valore di euro 10.000.
A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 19 armi da fuoco, nonché numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 11 armi bianche, tra cui coltelli taglierini, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.
Nel corso dell’operazione, sono state identificate 27.638 persone, di cui 1354 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registrano una maggiore consumazione di reati predatori.

Gli articoli più letti della settimana