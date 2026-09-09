Ancora vandali alla Misericordia, rubato l'estintore

"Ce l'hanno con noi. Siamo esasperati". Prima le gomme tagliate alle ambulanze, ora il furto di un estintore. Non c'è pace per il deposito ambulanze della Misericordia di Piacenza, in via Braille. A denunciarlo è Rino Buratti, governatore del deposito, sempre più amareggiato per una serie di episodi che sembrano accanirsi contro i volontari. L'ultimo gesto nella notte scorsa.

Secondo la ricostruzione, i malviventi hanno agito in due: uno è rimasto di palo ad attendere all'esterno, in via Braille, mentre il complice ha scavalcato la recinzione del deposito. Con fatica ha scardinato un estintore posizionato nel cortile, lo ha passato al complice fuori dalla recinzione e ha di nuovo scavalcato per fuggire. L'estintore è stato poi ritrovato poco distante, in un campo nelle vicinanze, completamente svuotato.