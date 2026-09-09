Ancora vandali alla Misericordia, rubato l'estintore
Dopo le gomme tagliate alle ambulanze ora il furto della bombola che, svuotata, è stata ritrovata in un campo. Il governatore Buratti: siamo esasperati
Ermanno Mariani
|42 minuti fa
La telecamera ha ripreso i vandali. Qui si passano l'estintore sopra il cancello della Misericordia. In secondo piano un'auto con le porte aperte pronta per scappare
"Ce l'hanno con noi. Siamo esasperati". Prima le gomme tagliate alle ambulanze, ora il furto di un estintore. Non c'è pace per il deposito ambulanze della Misericordia di Piacenza, in via Braille. A denunciarlo è Rino Buratti, governatore del deposito, sempre più amareggiato per una serie di episodi che sembrano accanirsi contro i volontari. L'ultimo gesto nella notte scorsa.
Secondo la ricostruzione, i malviventi hanno agito in due: uno è rimasto di palo ad attendere all'esterno, in via Braille, mentre il complice ha scavalcato la recinzione del deposito. Con fatica ha scardinato un estintore posizionato nel cortile, lo ha passato al complice fuori dalla recinzione e ha di nuovo scavalcato per fuggire. L'estintore è stato poi ritrovato poco distante, in un campo nelle vicinanze, completamente svuotato.
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