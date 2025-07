Ancora violenza in viale Dante, rissa con calci e pugni

Rissa in viale Dante, numerose persone si sono affacciate alle finestre dopo aver udito urla e poi insulti in lingua magrebina. In strada hanno così potuto vedere sei o sette giovani picchiarsi a calci e pugni.

È accaduto mercoledì sera, 16 luglio 2025, in viale Dante. Un gruppo di persone avrebbe animatamente discusso scambiandosi insulti e accuse omofobe, infine sono passate alle vie di fatto malmenandosi. È accaduto intorno alle 22 nel tratto compreso fra via Damiani e via Baderna. Al pestaggio hanno assistito anche alcuni passanti che hanno chiamato il 113. Sul posto sono arrivate un paio di pattuglie a tutta velocità. Al suono delle sirene è scattato il fuggi fuggi.