Un'altra aggressione in viale Dante, donna presa a bastonate da una ragazza
Ad avere bisogno di cure mediche è stata la 19enne che ha aggredito e che, davanti ai poliziotti, è stata colta da una crisi isterica
Ermanno Mariani
|31 minuti fa
Un'auto della polizia in viale Dante in una immagine di repertorio - © Libertà
Ennesima aggressione in viale Dante: questa volta è stata presa di mira una donna, colpita a bastonate da una ragazza di 19 anni. Paradossalmente, ad essere ricoverata all'ospedale è stata quest'ultima, colta da una crisi isterica, mentre la vittima ha rifiutato il ricovero.
Secondo quanto è stato ricostruito, le due donne avevano litigato in un bar. La più giovane, in evidente stato di ubriachezza, ha perso il controllo e, impugnato un bastone, ha colpito l'altra donna. L'aggressione è continuata in strada intorno a mezzanotte.
I passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 113: sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia. Alla vista degli agenti, la ragazza ha abbandonato il bastone ma è stata colta da una crisi di nervi. Gli agenti hanno cercato di calmarla senza successo e sono stati costretti a chiamare i sanitari, che sono riusciti a sedarla prima del trasporto al pronto soccorso. La donna colpita è stata invece medicata sul posto e ha rifiutato le cure ospedaliere, riservandosi di sporgere querela.
Leggi anche
Gli articoli più letti della settimana
1.
Giovane imprenditore piacentino inaugura tre locali: il successo de “Il Piccolo Forno” di Petrit Moriseni
2.
Calciatore dell'Alseno precipita in un dirupo e muore sul Monte Penna
3.
Accoltellato sul Facsal un addetto degli stand del "Bel e Bon Festival"
4.
Trafitto all'addome durante una rissa notturna in centro: grave un 26enne