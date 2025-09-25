Un'altra aggressione in viale Dante, donna presa a bastonate da una ragazza

Ennesima aggressione in viale Dante: questa volta è stata presa di mira una donna, colpita a bastonate da una ragazza di 19 anni. Paradossalmente, ad essere ricoverata all'ospedale è stata quest'ultima, colta da una crisi isterica, mentre la vittima ha rifiutato il ricovero.

Secondo quanto è stato ricostruito, le due donne avevano litigato in un bar. La più giovane, in evidente stato di ubriachezza, ha perso il controllo e, impugnato un bastone, ha colpito l'altra donna. L'aggressione è continuata in strada intorno a mezzanotte.

I passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 113: sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia. Alla vista degli agenti, la ragazza ha abbandonato il bastone ma è stata colta da una crisi di nervi. Gli agenti hanno cercato di calmarla senza successo e sono stati costretti a chiamare i sanitari, che sono riusciti a sedarla prima del trasporto al pronto soccorso. La donna colpita è stata invece medicata sul posto e ha rifiutato le cure ospedaliere, riservandosi di sporgere querela.