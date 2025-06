Animale gli attraversa la strada, gravissimo motociclista

Ancora un incidente con animali selvatici in Appennino. A Isola di Rovegno, pochi chilometri da Ottone, lungo la Statale 45 un finanziere piacentino di 53 anni è caduto in moto dopo aver cercato di evitare un daino sulla carreggiata.

Il centauro è ricoverato in gravi condizioni al San Martino di Genova e dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico è ancora in coma farmacologico. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l’uomo era in sella alla sua Guzzi “Super Alce”, un mezzo storico degli anni Cinquanta per appassionati che amano le moto e non la velocità, quando ha sterzato ed ha sbandato trovandosi davanti l’ungulato: è finito violentemente contro un palo a lato della “45”, mentre si dirigeva al lavoro.

Il finanziere, che vive da anni nel Piacentino con la sua famiglia, è infatti in servizio al comando regionale della Liguria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, l’elisoccorso “Drago” dei vigili del fuoco di Genova, i carabinieri.