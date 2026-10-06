Anziana spinta a terra e rapinata della borsetta
Aggredita alle spalle da un uomo. Nella caduta la vittima, 81 anni, ha riportato la frattura di un omero. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì, in via don Minzoni.
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Via don Minzoni
Anziana spinta brutalmente a terra e rapinata della borsetta che conteneva 85 euro. Nella caduta la donna ha riportato la frattura di un omero. È questa la sorte toccata a una pensionata piacentina di 81 anni mentre camminava lungo via Don Minzoni, non lontano dalle scuole elementari.
L’anziana, ancora stesa e terra e in stato di shock è stata vista dalla figlia che si trovava a bordo di un autobus in transito proprio in via Don Minzoni. A raccontare i particolari del drammatico episodio è la nipote dell’81enne. «Mia nonna non ha potuto vedere in faccia il malvivente che l’ha spinta perché l’ha aggredita alle spalle. Non ha potuto capire se era un ragazzo o un uomo adulto, l’aggressore non ha mai parlato. Ha solo potuto vedere che il malvivente era completamente vestito di bianco».
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