Anziana trovata senza vita in casa in viale Dante

È stata trovata senza vita nel suo appartamento un’anziana residente in viale Dante a Piacenza. A ritrovarla all’alba di oggi, mercoledì 30 luglio, sarebbe stata la sua badante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di rito. Stando a quanto ricostruito, a causare il decesso della donna sarebbe stata una caduta accidentale avvenuta all'interno dell'abitazione.