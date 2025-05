Armato di machete suona il campanello e aggredisce un uomo

La notte delle volanti di polizia è stata movimentata da un paio di segnalazioni di un uomo che si aggirava in città armato di machete. L’uomo del machete è comparso in viale Lombardia, dove ha suonato al campanello di un appartamento. Quando il padrone di casa ha aperto, si è visto arrivare un colpo di machete in faccia. L'aggressore è fuggito di corsa, dileguandosi. Poco più tardi, un individuo che brandiva un machete in mezzo alla strada gridando frasi sconnesse (forse sempre lo stesso uomo) è stato segnalato al 113 in viale Martiri della Resistenza da automobilisti di passaggio comprensibilmente preoccupati. Per il primo episodio, il ferito al volto dal machete è stato medicato all’ospedale ed ha sporto denuncia alla polizia per lesioni.