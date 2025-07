Arrestato per un furto di portafogli in un cantiere

Appena ha visto il cancello aperto del cantiere di una casa in costruzione, si è infilato all'interno e poi s'è messo a rovistare all'interno di un furgone dell'impresa edile. Ma il tentativo di furto di ben cinque portafogli è finito nel peggiore dei modi per un 33enne: subito inseguito e "placcato" dagli stessi operai del cantiere è poi stato arrestato dai carabinieri di San Nicolò ed è finito in carcere alle Novate.

L'episodio risale a lunedì scorso a Castelsangiovanni dove il 33enne italiano, che ha alle spalle una lunga serie di precedenti per reati contro il patrimonio, ha tentato il furto all'interno di un cantiere.

Il 33enne è finito in tribunale davanti al giudice Anna Freschi e al pm Sara Macchetta nel processo per direttissima, difeso dall'avvocata Monica Giuppi. Quest'ultima ha chiesto un rinvio del processo e il giudice, anche in virtù dell'abitualità del reato, ha disposto nei confronti dell'uomo la custodia cautelare in carcere in attesa del processo, che si celebrerà a settembre.