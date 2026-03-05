Arrivano in taxi, sventrano un forziere e scappano col bottino

Adesso i ladri arrivano in taxi. E non è un modo di dire per mostrare come i malviventi possano contare sempre su un passaggio sicuro per fuggire in auto: a Mottaziana, nel territorio di Borgonovo, quattro uomini si sono presentati ieri nella piccola località con un Suv di colore bianco, con la scritta “Taxi” sulla capotta, e un obiettivo preciso, sventrare una cassaforte a colpi di flessibile. Un proposito che, purtroppo, è andato a segno.

Tutto è iniziato giovedì 5 marzo in pieno giorno, attorno alle 12.45, in un’abitazione lungo la strada principale del paese. «Stavamo mangiando a tavola quando abbiamo sentito una forte botta e il rumore di un trapano dal muro confinante» racconta una vicina di casa, parente dei derubati. «L’inquilino del piano di sotto non era in casa, non poteva essere lui. Così sono corsa sul terrazzo a vedere cosa stesse accadendo». La scena, a quel punto si fa surreale: in strada c’è un uomo al volante di un taxi di colore bianco. «Ho visto il cancello aperto e ho capito subito. Gli ho chiesto cosa stesse facendo lì e mi ha risposto che stava aspettando una signora. Allora gli ho urlato che non era vero niente, che erano dei ladri».

A quel punto, nel trambusto, il trapano ha smesso di funzionare e altri tre individui - tutti descritti di mezza età, forse originari dell’est Europa - sono scappati fuori dall’abitazione e sono saliti sul taxi, partito a razzo in direzione di Borgonovo. Da quanto ricostruito finora, sembra che i ladri siano entrati in casa sfondando una porta finestra e poi, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono messi a sventrare una cassaforte con un flessibile. Operazione purtroppo riuscita, coi ladri in fuga col contenuto del forziere.

Sul posto, chiamati dai vicini di casa, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Borgonovo, che hanno avviato le indagini a partire dalle immagini delle telecamere: sembra che poco prima del colpo, alle 12.30, il taxi sia stato avvistato al semaforo di Borgonovo. E anche gli abitanti di Mottaziana avrebbero segnalato la presenza di questo strano taxi - non si sa se rubato o più probabilmente allestito per l’occasione con la scritta posticcia - che si aggirava continuamente per le poche vie del paese.