Auto contro bici a Castelsangiovanni: ferito un 80enne

Scontro tra un'auto e una bicicletta questa mattina alle ore 8,30 circa alle porte di Castelsangiovanni, nei pressi della rotonda di via Emilia Piacentina. Un uomo di 80 anni in sella alla propria bicicletta è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'uomo ha riportato un trauma facciale.

A quanto si è appreso, non sarebbe stato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'autista sarebbe stato abbagliato dall'altezza del sole a quell'ora. Ma si tratta di un'ipotesi. Intervenute l'autoinfermieristica e l'ambulanza della Pubblica Assistenza. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.