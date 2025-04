Auto contro moto a Castello, gravissimo centauro di 23 anni

Un ragazzo di 23 anni residente a Borgonovo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale maggiore di Parma dove è stato ricoverato in Rianimazione dopo essersi scontrato, mentre era a bordo della sua moto, con un'auto lungo la via Emilia Pavese nell'ingresso di Castelsangiovanni. Lo scontro è avvenuto in prossimità delle case popolari.

Il giovane viaggiava da Stradella in direzione Castelsangiovanni. Per cause da accertare, l'impatto contro un' auto, una 500X bianca, con a bordo una 42enne di Pieve Porto Morone che usciva da una via laterale. Il centauro dopo l'impatto violentissimo è finito contro alcuni cartelli stradali prima di cadere a terra sull'asfalto. La moto è finita nel giardino di una casa vicina.

Sul posto i carabinieri e gli agenti di polizia locale di Castelsangiovanni, i soccorritori del 118, della Pubblica assistenza di Castello e della Croce Rossa di Borgonovo. È stato necessario deviare parte del traffico con conseguenti disagi alla circolazione.