Schianto contro un'auto a Monticelli, muore una motociclista

La moto Ducati distrutta dopo lo schianto

sonia bonoli

Una motociclista, Sonia Bonoli di 44 anni, è morta nello schianto contro un'auto a Monticelli. La tragedia nel pomeriggio di sabato 17 maggio, attorno alle 17, lungo la Provinciale 462R in prossimità della località La Secca, in via San Pietro.

La donna, cremonese, classe 1980, infermiera alla Asst di Cremona, stava percorrendo la strada in sella alla sua moto Ducati. Dietro a lei procedeva il marito, anche lui in sella a una due ruote. La coppia si era sposata circa un anno fa. Ed è stato proprio il marito, disperato, a prestarle i primi soccorsi dopo lo schianto contro un'auto.

Da quanto si è appreso, la vettura, con a bordo quattro persone, stava svoltando per dirigersi alla Cascina La Secca. Due delle persone a bordo sono rimaste ferite, ma in modo non grave.

La strada è rimasta chiusa al traffico per ore per consentire le operazioni di soccorso dei feriti e la messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto, nel frattempo, sono accorse l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola, l’auto medica del 118 dell’ospedale di Cremona e ambulanze della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e della Pubblica Assistenza di Monticelli. e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola. i carabinieri di Villanova e il Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola.

La 44enne lavorava come infermiera nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale cremonese e si occupava anche del Coordinamento per la donazione di organi e tessuti. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti i colleghi che ne apprezzavano l'entusiasmo e la dedizione.