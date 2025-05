Auto contro moto a Rivergaro sulla Statale 45

Un'altra moto contro auto stamattina verso mezzogiorno sulla Statale 45 all'altezza del bivio tra Pieve ed Ancarano, a Rivergaro. Secondo quanto è stato possibile apprendere, le condizioni del motociclista, con un leggero trauma cranico e addominale, non sarebbero per fortuna critiche. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Bobbio e la Guardia di finanza di passaggio; per i soccorsi, l'autoinfermieristica del 118, l'eliambulanza da Parma, l'ambulanza della Pubblica assistenza Valnure da Rivergaro, i vigili del fuoco.

Nell'ultima settimana Piacenza ha pianto tre motociclisti che hanno perso la vita sulle strade: Riccardo Cerati, 19 anni, a San Nicolò; Sonia Bonoli, 44 anni, infermiera di Cremona, a Monticelli; Gabriele Tancredi, 18 anni, ieri vicino alla galleria di Barberino a Bobbio.