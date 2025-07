Auto sbanda, rompe tubo del gas e si ribalta

Una sbandata improvvisa, l'urto contro il muretto e poi il ribaltamento in auto con le ruote all'aria. È questa la dinamica dell'incidente stradale che si è verificato nella serata di oggi, 20 luglio 2025, a Piacenza in via Araldi, nella zona di via Veneto, che è stata completamente chiusa al traffico a causa della presenza ingombrante dell'auto in mezzo alla carreggiata.

La Peugeot si è scontrata - per motivi da accertare - contro muretto laterale di un'abitazione, danneggiando in maniera particolare una tubatura a livello del marciapiede, con conseguente fuoriuscita di gas metano. Quindi, si è ribaltata con le ruote all'aria, fortunatamente senza feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, per la messa in sicurezza dell'auto e della tubatura, assieme alla polizia locale per i rilievi e la chiusura di via Araldi, rimasta chiusa al traffico per diverso tempo per consentire il recupero dell'auto incidentata.