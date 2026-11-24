Strada provinciale di Cortemaggiore chiusa dalle 19,30 per un incidente stradale alla curva di Besenzone. Un'auto si è ribaltata per cause in corso di accertamento. A quanto si è appreso solo lievi contusioni per un ferito, un uomo di 40 anni, che è stato trasportato in ospedale dopo essere stato soccorso dall'ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e dall'automedica di Fiorenzuola.

Il fatto grave è che la vettura, nella sua traiettoria, ha colpito e tranciato una tubatura del metano. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Monticelli e i Vigili del Fuoco. Oltre ai tecnici di Ireti per la riparazione della tubatura. Sempre secondo quanto si è appreso, le conseguenze della rottura della rete del gas sarebbero importanti. Il rumore della perdita era avvertibile alla distanza di circa duecento metri.