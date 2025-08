Automobilista gravissimo a Case Trebbia. Statale 45 chiusa

Gravissimo incidente oggi pomeriggio verso le 16 a Case Trebbia, tra Perino e Bobbio, nei pressi della galleria Colombaia. Coinvolto un uomo di 76 anni che è finito con la sua Ford Ka nera contro il guardrail per cause in fase di accertamento: secondo quanto ricostruito al momento, potrebbe avere avuto un malore e aver perso il controllo del mezzo. La Statale 45 è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso: sul posto, l'eliambulanza da Parma, l'autoinfermieristica del 118 da Bobbio e un'ambulanza della Pubblica Valtrebbia di Travo, con i vigili del fuoco e i carabinieri da Bobbio per i rilievi. L'automobilista, bobbiese, è stato portato all'ospedale Maggiore intubato. E' stato estratto vivo dall'auto il suo cagnolino e affidato alla Polizia locale.