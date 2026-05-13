Avances moleste verso una ventenne e bottiglie tirate in strada

Un uomo in stato di ebbrezza ha dato in escandescenza dopo essere stato respinto da una ragazza ventenne verso la quale aveva rivolto delle avances verbali insistenti. L'uomo, di origini tunisine, dell'età di circa 40 anni, si è messo a lanciare bottiglie a caso verso le vetrine di un supermercato. Il fatto è avvenuto ieri sera in zona Corso Europa dove il suono delle sirene e il bagliore dei lampeggianti ha allertato diversi residenti e passanti. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia di Stato che hanno fermato e preso in custodia il soggetto molesto denunciandolo per danneggiamento.