Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Banda di ladri in azione di notte sul Pubblico Passeggio

Arrampicatisi al secondo piano grazie a una grondaia sono entrati mentre i padroni di casa dormivano. Nella seconda incursione sono stati i cani a mettere in fuga i malviventi

Ermanno Mariani
|40 minuti fa
Il Pubblico Passeggio
Il Pubblico Passeggio
1 MIN DI LETTURA
Notte di paura sul Pubblico Passeggio. Due incursioni, tentate dai ladri in altrettanti palazzi vicini, hanno seminato il panico tra i residenti. Il tutto è accaduto intorno all'una e mezza della notte tra domenica e lunedì.
Nel primo episodio, i ladri, arrampicandosi probabilmente lungo una grondaia, sono riusciti a raggiungere un appartamento al secondo piano mentre i padroni di casa erano all'interno e stavano riposando. Sono entrati e hanno rubato un cellulare e un portafoglio prima di darsi alla fuga.
Poco dopo hanno tentato il bis in un altro palazzo a pochi metri di distanza. La padrona di casa si è trovata i due ladri sul terrazzo, segnalati dal latrare insistente dei suoi quattro cani. Alla vista degli animali, i malviventi si sono calati precipitosamente dalla grondaia da cui erano saliti fino al secondo piano e sono scappati.
Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia per le indagini del caso. Tra i residenti della zona cresce la preoccupazione. "Questa zona purtroppo di notte è assolutamente una zona di libero arbitrio - ha commentato un residente di via Pubblico Passeggio -. Qualche giorno prima hanno anche gettato una borsa dai bastioni. Occorrerebbero maggiori controlli di polizia".

Gli articoli più letti della settimana