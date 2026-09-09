Banda di ladri in azione di notte sul Pubblico Passeggio

Notte di paura sul Pubblico Passeggio. Due incursioni, tentate dai ladri in altrettanti palazzi vicini, hanno seminato il panico tra i residenti. Il tutto è accaduto intorno all'una e mezza della notte tra domenica e lunedì.

Nel primo episodio, i ladri, arrampicandosi probabilmente lungo una grondaia, sono riusciti a raggiungere un appartamento al secondo piano mentre i padroni di casa erano all'interno e stavano riposando. Sono entrati e hanno rubato un cellulare e un portafoglio prima di darsi alla fuga.

Poco dopo hanno tentato il bis in un altro palazzo a pochi metri di distanza. La padrona di casa si è trovata i due ladri sul terrazzo, segnalati dal latrare insistente dei suoi quattro cani. Alla vista degli animali, i malviventi si sono calati precipitosamente dalla grondaia da cui erano saliti fino al secondo piano e sono scappati.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia per le indagini del caso. Tra i residenti della zona cresce la preoccupazione. "Questa zona purtroppo di notte è assolutamente una zona di libero arbitrio - ha commentato un residente di via Pubblico Passeggio -. Qualche giorno prima hanno anche gettato una borsa dai bastioni. Occorrerebbero maggiori controlli di polizia".