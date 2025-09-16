Boato nella notte a Trevozzo, assalto al Bancomat

La filiale di Emilbanca di Trevozzo, lungo la provinciale 412, è stata nuovamente presa d'assalta dalla banda del bancomat. A due mesi dal precedente assalto, i ladri sono tornati e alle prime luci di questa mattina hanno fatto saltare in aria il bancomat. Ingenti i danni. Stavolta infatti la banda non si è limitata a forzare l'entrata, ma pare abbia utilizzato esplosivo, tanto che i potenti botti sono stati avvertiti un tutto i circondario. Due vetrate, una della banca e una dell'adiacente negozio di mobili, sono andate in frantumi. Lamiere e pezzi di plastica sono finiti in mezzo alla strada. Intervenuto il reparto operativo di Piacenza dei carabinieri con anche personale della Compagnia. Ancora da quantificare il danno.