Tuesday, September 16

Boato nella notte a Trevozzo, assalto al Bancomat

Sul posto sono intervenuti i Metronotte e i carabinieri. Dalle prime informazioni i ladri sarebbero stati presi dai militari dell'Arma

Redazione Online
|1 ora fa
La filiale di Emilbanca di Trevozzo, lungo la provinciale 412, è stata nuovamente presa d'assalta dalla banda del bancomat. A due mesi dal precedente assalto, i ladri sono tornati e alle prime luci di questa mattina hanno fatto saltare in aria il bancomat. Ingenti i danni. Stavolta infatti la banda non si è limitata a forzare l'entrata, ma pare abbia utilizzato esplosivo, tanto che i potenti botti sono stati avvertiti un tutto i circondario. Due vetrate, una della banca e una dell'adiacente negozio di mobili, sono andate in frantumi. Lamiere e pezzi di plastica sono finiti in mezzo alla strada. Intervenuto il reparto operativo di Piacenza dei carabinieri con anche personale della Compagnia. Ancora da quantificare il danno. 

