Tentato colpo al bancomat di Nibbiano, ladri in fuga
Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri di Bologna per le operazioni di bonifica
Mariangela Milani
|2 ore fa
Ancora un bancomat nel mirino dei ladri. Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre, ignoti hanno tentato di far esplodere il dispositivo di cassa automatica in piazza Martiri della libertà a Nibbiano.
I rumori hanno svegliato i residenti, che hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. All'arrivo delle forze dell'ordine i malviventi sono fuggiti verso la diga del Molato.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pianello e di Bobbio e i vigili del fuoco, oltre agli artificieri dei carabinieri di Bologna per le operazioni di bonifica.
La piazza è stata transennata e durante le operazioni sono state allontanate una ventina di persone. Le operazioni di bonifica sono terminate poco dopo le 10.30 e la piazza è stata riaperta.
Nelle scorse settimane sono stati fatti esplodere i bancomat di Trevozzo, Roveleto e Piacenza.
