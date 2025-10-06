Tentato colpo al bancomat di Nibbiano, ladri in fuga

Ancora un bancomat nel mirino dei ladri. Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre, ignoti hanno tentato di far esplodere il dispositivo di cassa automatica in piazza Martiri della libertà a Nibbiano.

I rumori hanno svegliato i residenti, che hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. All'arrivo delle forze dell'ordine i malviventi sono fuggiti verso la diga del Molato.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pianello e di Bobbio e i vigili del fuoco, oltre agli artificieri dei carabinieri di Bologna per le operazioni di bonifica.

La piazza è stata transennata e durante le operazioni sono state allontanate una ventina di persone. Le operazioni di bonifica sono terminate poco dopo le 10.30 e la piazza è stata riaperta.