Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Cassonetto prende fuoco di notte a Fiorenzuola

Allarme intorno all'una del mattino in via Diani, sono accorse le squadre dei vigili del fuoco. Non si esclude l'origine dolosa

Redazione Online
|1 ora fa
Vigili del fuoco spengono un cassonetto (foto di repertorio)
Vigili del fuoco spengono un cassonetto (foto di repertorio)
1 MIN DI LETTURA
Cassonetto in fiamme durante la notte in centro a Fiorenzuola. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco.
L'allarme è scatatto poco dopo l'una, nella notte tra giovedì e venerdì. A prendere fuoco un cassonetto dell'indifferenziato a servizio di un condominio di via Diani.
Non si conosce l'origine del rogo. Forse colposa, magari a causa di un mozzicone di sigaretta. Ma non si è escludono le cause dolose per la volontà di qualcuno di dare fuoco al contenitore.
Le fiamme hanno danneggiato un il portone di legno di un box.

Gli articoli più letti della settimana