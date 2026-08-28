Cassonetto prende fuoco di notte a Fiorenzuola
Allarme intorno all'una del mattino in via Diani, sono accorse le squadre dei vigili del fuoco. Non si esclude l'origine dolosa
Redazione Online
|1 ora fa
Vigili del fuoco spengono un cassonetto (foto di repertorio)
Cassonetto in fiamme durante la notte in centro a Fiorenzuola. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco.
L'allarme è scatatto poco dopo l'una, nella notte tra giovedì e venerdì. A prendere fuoco un cassonetto dell'indifferenziato a servizio di un condominio di via Diani.
Non si conosce l'origine del rogo. Forse colposa, magari a causa di un mozzicone di sigaretta. Ma non si è escludono le cause dolose per la volontà di qualcuno di dare fuoco al contenitore.
Le fiamme hanno danneggiato un il portone di legno di un box.
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