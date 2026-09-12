Castel San Giovanni, auto contro moto: un ferito
In località Dogana nello scontro tra i due mezzi - la dinamica è in fase di accertamento - ad avere la peggio un uomo di circa 60 anni portato a Piacenza con l'eliambulanza
Redazione Online
|2 ore fa
I soccorsi in località Dogana - © Libertà/Massimo Bersani
Scontro fra un'auto e una moto questa mattina a Castel San Giovanni in località Dogana. Per cause in via di accertamento una Fiat Panda è entrata in collisione con una moto Africa Twin. A riportare le ferite più gravi un uomo di circa 60 anni che è stato soccorso dall'eliambulanza e trasportato poi all'ospedale di Piacenza.
Sul posto i carabinieri e la polizia locale, oltre all'automedica e all'ambulanza della Pubblica Valtidone-Valluretta. I mezzi sono stati rimossi dall'autofficina Caniglia.