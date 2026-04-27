Cessione di droga, arrestato spacciatore in via Manfredi

Un 39enne tunisino, senza fissa dimora ed in regola sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di stupefacenti. L'uomo era stato individuato dalla Squadra Mobile in seguito ai controlli in borghese nelle zone delicate della città e l'operazione è scattata nel pomeriggio di venerdì 24 aprile al culmine di un lungo appostamento. Lo spacciatore - già noto alle Forze dell'ordine in quanto già denunciato per detenzione ai fini di spaccio dagli stessi investigatori a febbraio - è stato intercettato dagli equipaggi in borghese nella zona di via Dante, mentre si muoveva con fare sospetto.

E' stato quindi pedinato fino alla zona di via Manfredi, dove è salito a bordo di un veicolo, guidato da un quarantenne del Burkina Faso, al quale ha ceduto una dose di cocaina. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato dagli investigatori della Squadra Mobile. Addosso aveva altre dosi di cocaina pronte alla vendita, oltre a 145 euro, provento dell’attività di spaccio al dettaglio.

Il tunisino è stato tratto in arresto per detenzione e cessione di stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. Al termine degli atti l’arrestato è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.