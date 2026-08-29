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Ciclista urtata da auto, grave all'ospedale

L'incidente è avvenuto in via XXI Aprile a Piacenza. Sembra che dopo l'impatto la donna di 58 anni sia stata trascinata sull'asfalto per alcuni metri

Redazione Online
|2 ore fa
Mezzi del 118 (foto di repertorio)
Mezzi del 118 (foto di repertorio)
1 MIN DI LETTURA
Una ciclista è finita all'ospedale in gravi condizioni a causa di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 28 agosto 2026, in via XXI Aprile a Piacenza.
Si tratta di una donna di 58 anni. Secondo quanto appreso, è stata urtata da un'auto e trascinata sull'asfalto per alcuni metri dopo l'urto. Sul posto il personale inviato dal 118 per soccorrerla e una pattuglia dei carabinieri per ricostruire l'accaduto.

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