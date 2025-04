Colpito alla testa con un mattone, sei ragazzi denunciati

Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Agazzano per lesioni personali e ricettazione sei giovani che nella serata di giovedì hanno aggredito a Tuna di Gazzola un 47enne. L'hanno colpito alla testa con un mattone quando l'uomo li ha pregati di smetterla di vandalizzare il paese. Della decina di giovani presenti nell'occasione, quattro erano stati rintracciati subito a Tuna dai carabinieri e altri due nei pressi di una discoteca dove si stavano recando.

Si tratta di ragazzi tutti minorenni di 15 e 16 anni - quattro italiani e due stranieri - che devono rispondere, oltre che di lesioni, anche di ricettazione: addosso, infatti, avevano diverse "drink card" che erano state sottratte nei giorni precedenti alla stessa discoteca di Gazzola.

I ragazzi erano giunti in pullman alle 20 di giovedì per recarsi a piedi in discoteca. Ma sul loro percorso, nei pressi della chiesa di Tuna, si erano messi ad urlare selvaggiamente, spaccare bottiglie e distruggere tutto ciò che passasse a tiro. Un 47enne che li aveva invitati a smetterla, era stato aggredito e costretto ad andare in ambulanza al pronto soccorso, dopo essere stato colpito con un mattone alla testa di fronte alla chiesa del paese.