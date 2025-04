Sgrida i ragazzi, colpito con un mattone in testa

In giro per il paese con bastoni in mano, pezzi di bottiglia o lampade neon, trovate accanto ai cassonetti: una decina di ragazzi di origine straniera, tutti minorenni, hanno seminato scompiglio nella serata di giovedì 17 aprile a Tuna Gazzola. È un 47enne che ha chiesto loro di smetterla, per tutta risposta è stato colpito alla testa da un pesante mattone. L’uomo è stato subito soccorso da un mezzo della Croce Rossa e trasportato al pronto soccorso di Piacenza. I giovani, che pare fossero arrivati in autobus e fossero diretti a piedi ad una festa in una discoteca della zona, sono stati in parte rintracciati e identificati dai carabinieri di Agazzano e Rivergaro.

Il mattone con cui l'uomo è stato colpito alla testa