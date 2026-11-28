Furto al museo della Cattedrale, i ladri hanno già fuso l’oro? È stato confermato che il bottino vale circa 50 mila euro. Proseguono le indagini per cercare di risalire ai responsabili del colpo messo a segno nella notte fra giovedì e venerdì al museo della Cattedrale in via Prevostura. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni passaggio del furto, minuto per minuto.

«La stima del valore dei gioielli che sono stati rubati è di alcune decine di migliaia di euro», ha commentato ieri Manuel Ferrari. «Circa duecento pezzi fra collane, braccialetti, fedi e anelli. Erano gioielli di poveri per ottenere una grazia»» . Una stima che si aggira intorno ai 50mila euro. Va considerato che l’oro dei gioielli è oro dell’Ottocento che ha 8 o 9 carati, ossia un numero di carati assai inferiore ai 18 o 24 carati che si usano oggi e quindi di minor valore. L’ipotesi più probabile è che i ladri abbiano già smontato i gioielli, rivendendo l’oro a circa il 20 per cento del loro valore un ricettatore intascando insomma poco più di 10 mila euro. L’oro rubato sarà quindi probabilmente fuso e riciclato per nuovi gioielli. I monili sottratti sono infatti tutti catalogati, con fotografie registrate negli archivi delle forze dell’ordine, e se dovessero comparire in vendita sarebbero subito segnalati ai carabinieri. L’ipotesi più probabile è quindi quella del ricettatore, con conseguente fusione dei pezzi.