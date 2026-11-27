Indagini in corso per catturare la banda di ladri o almeno recuperare la refurtiva - il tesoro votivo donato nei secoli dai piacentini alla cattedrale per grazie ricevute - sottratta al museo diocesano Kronos visitato nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre. Un colpo fulmineo portato a termine da persone che sapevano dove andare, che cosa prelevare, quali ostacoli avrebbero trovato e il tempo necessario per scappare. Un minuto e mezzo dal suono dell’allarme. Il tempo necessario per evitare di essere intercettati dai Metronotte Piacenza, l’istituto di vigilanza convenzionato sia con il museo Kronos sia con la cattedrale di Piacenza. La versione ufficiale del museo Kronos, la fornisce Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i beni culturali della diocesi di Piacenza-Bobbio. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Al vaglio degli investigatori le videocamere del museo e della zona circostante.

I ladri sono entrati nel museo Kronos dalla finestra dei bagni, sprovvista di inferriata. Una volta nel corridoio che porta alla sala 1 suona l’allarme. A questo punto percorrono prima un piccolo labirinto formato da sala 1, doppia sala 2, sala 3 e sala 4, poi diritti alla sala 5, alla 6 e infine alla 7, il loro obiettivo. Una selezione dei gioielli votivi donati dai piacentini alla cattedrale per grazie ricevute, in particolare dalla Madonna del Popolo, era custodita all’interno di una teca della larghezza di circa tre metri. Collane, pendenti, anelli risalenti a un periodo compreso tra il 1700 e il 1900 erano protetti da un vetro blindato.

Almeno una decina di colpi con una sorta di mazza e nella vetrina si aprono cinque fori di varie dimensioni. Le mani arraffano i monili e li ripongono in un sacco. Poi la fuga precipitosa lungo il percorso di prima fatto a ritroso. Il tutto in un minuto e 30, un minuto e 35 secondi. Da record olimpico. Ignorando - altra stranezza - reperti che a livello di valore fanno concorrenza al ritratto di Signora di Gustav Klimt custodito alla Ricci Oddi. Ad esempio il Codice 65 del dodicesimo secolo con pergamene decorate di foglie in oro, nella sala 1.