È ricoverato in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita, Massimo Bassi, conosciuto come Max, titolare del Panino Gourmet di vicolo San Donnino, aggredito sabato pomeriggio in piazza Cavalli da un uomo che poco prima si era allontanato dal suo locale senza pagare il conto. Un episodio di violenza avvenuto intorno alle 14.30, nel cuore di Piacenza, che ha suscitato forte preoccupazione tra i commercianti del centro storico.

Secondo una prima ricostruzione, un cliente avrebbe lasciato il locale senza saldare il conto. Il figlio del titolare, Luca, si sarebbe messo sulle sue tracce senza riuscire a raggiungerlo. Il padre, uscito a sua volta per cercare il figlio, si sarebbe imbattuto nell'uomo, che lo avrebbe aggredito e percosso. Le ferite riportate hanno reso necessario il ricovero in ospedale, nel reparto di terapia intensiva.

Le forze dell'ordine avrebbero già individuato il presunto aggressore. Si tratterebbe dello stesso uomo fermato sabato sera in piazza Cavalli mentre importunava i passanti armeggiando con una pinza. La Questura ha fatto sapere che la Divisione Anticrimine sta valutando l'adozione di una misura di prevenzione nei suoi confronti, per scongiurare ulteriori comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sull'accaduto sono intervenute Confcommercio Piacenza e l'associazione Vita in Centro, esprimendo solidarietà al commerciante e alla sua famiglia e chiedendo un rafforzamento dei controlli nel centro storico.

«Il nostro primo pensiero è per Max, per suo figlio Luca e per tutta la famiglia», dichiara Gianluca Brugnoli, presidente di Vita in Centro. «Max è un amico, prima ancora che un collega, una persona conosciuta e stimata da tantissimi piacentini. Sapere che si trova in ospedale dopo essere stato vittima di una violenza così brutale ci addolora profondamente».

Alla solidarietà si accompagna però la preoccupazione per la sicurezza. «Non stiamo parlando di un episodio avvenuto nel cuore della notte, ma di un commerciante picchiato selvaggiamente alle 14.30 circa, in piazza Cavalli», sottolinea Brugnoli. «Ieri è successo a Max, domani potrebbe accadere a qualsiasi altro commerciante, dipendente o cittadino. Chiediamo con forza un presidio stabile delle forze dell'ordine in piazza Cavalli, una presenza visibile e continuativa».

Il presidente di Vita in Centro solleva inoltre interrogativi sul presunto aggressore, che secondo alcune segnalazioni sarebbe già noto per precedenti comportamenti problematici. Una circostanza sulla quale Brugnoli chiede chiarezza: «Non è accettabile dover aspettare che qualcuno finisca in ospedale prima di intervenire».

Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza, richiama invece l'attenzione sulla tutela di chi lavora. «Max e suo figlio Luca sono stati anche tra i protagonisti di una nostra campagna dedicata al commercio di vicinato, con un messaggio che oggi assume un significato ancora più forte: “Il negozio di vicinato è un commerciante, è una famiglia”. Dietro ogni attività ci sono persone, storie, sacrifici e legami con la comunità. La loro sicurezza deve essere tutelata».

Chiappa ricorda anche la recente aggressione all'Esselunga di via Conciliazione, dove due dipendenti sono rimasti feriti durante un tentativo di furto. «Sono vicende differenti, ma che pongono un problema comune: la tutela di chi lavora», osserva. «Non possiamo limitarci a esprimere indignazione ogni volta che si verifica un'aggressione. Occorre intervenire prima, con strumenti di prevenzione adeguati e una presenza più efficace sul territorio».

Confcommercio e Vita in Centro chiedono a Prefettura, Questura e Comune un intervento coordinato, a partire dall'istituzione di un presidio stabile delle forze dell'ordine in piazza Cavalli e da controlli più frequenti nelle aree maggiormente esposte.

«La sicurezza non può essere affrontata soltanto dopo che si è verificato un episodio grave», conclude Chiappa, sollecitando misure concrete e durature.

Intanto, il pensiero dei colleghi commercianti resta rivolto alle condizioni di Bassi. «Aspettiamo di rivederlo presto dietro il bancone del Panino Gourmet, con il sorriso con cui ha sempre accolto i suoi clienti», è l'augurio di Brugnoli.