Con l'auto nel fossato, grave un automobilista a Fiorenzuola
Stava viaggiando lungo Strada del Bosco quando ha perso il controllo del proprio mezzo. Si tratta di un tunisino di 54 anni. Portato con l'eliambulanza a Parma
Ermanno Mariani
|3 ore fa
I soccorsi in Strada del Bosco - © Libertà/Ermanno Mariani
Grave incidente stradale a Strada del Bosco, nei pressi di Fiorenzuola. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, è finito con il mezzo che stava guidando in un canale a lato della carreggiata. Si tratta di un cittadino tunisino di 54 anni residente a Busseto. L'uomo ha riportato una sospetta frattura a una vertebra cervicale.
Vista la gravità, è stato portato con l'eliambulanza all'ospedale di Parma, dove è ricoverato in prognosi riservata. Nel veicolo sono stati trovati oggetti vari da esporre e uno stand da montare. Verosimilmente si tratta di un ambulante diretto a un mercatino della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118, due squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile.
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