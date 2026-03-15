Con l'auto nel fossato, grave un automobilista a Fiorenzuola

Grave incidente stradale a Strada del Bosco, nei pressi di Fiorenzuola. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, è finito con il mezzo che stava guidando in un canale a lato della carreggiata. Si tratta di un cittadino tunisino di 54 anni residente a Busseto. L'uomo ha riportato una sospetta frattura a una vertebra cervicale.

Vista la gravità, è stato portato con l'eliambulanza all'ospedale di Parma, dove è ricoverato in prognosi riservata. Nel veicolo sono stati trovati oggetti vari da esporre e uno stand da montare. Verosimilmente si tratta di un ambulante diretto a un mercatino della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118, due squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile.