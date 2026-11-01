Controlli anti degrado, identificate 311 persone (62 con precedenti)

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio per garantire la sicurezza urbana e contrastare il degrado, l’illegalità e la microcriminalità.

La questura di Piacenza fa sapere, tramite una nota stampa, di aver attuato nel corso della settimana dei servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego sinergico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e, durante il fine settimana, servizio straordinario interforze.

L’azione ad alto impatto e i servizi straordinari di controllo hanno interessato, in particolar modo, personale della questura, del comando provinciale dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. Sono stati svolti accurati controlli nella zona della stazione ferroviaria, del Pubblico Passeggio e delle vie del centro cittadino. Nel corso dell’attività sono state identificate in totale 311persone, di cui 94 cittadini stranieri e 62 soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali o di polizia.

All’esito dei vari controlli un cittadino tunisino di 18 anni, con vari precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato sanzionato ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 (per uso personale e dunque illecito amministrativo) in quanto detentore di sostanza stupefacente di tipo hashish.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e sicurezza urbana volte ad intensificare la presenza della Polizia di Stato sul territorio.