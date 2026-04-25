Controlli interforze in città: 85 persone identificate in una notte

Durante la settimana, con ordinanza del questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Via Roma, Viale Dante, Viale Pubblico Passeggio) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della questura, hanno identificato 79 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, controllati 32 veicoli. Lo fa sapere una nota della questura di Piacenza

Nella serata di ieri, la questura di Piacenza, come stabilito dal prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diversi locali della movida piacentina.

In particolare, personale della questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Locale, (per un totale di 13 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Cavalli, estendendoli anche nelle zone di Via Genova, vicolo Barozzieri, Via Roma, Via Colombo e Via dei Pisoni.

Nella serata di ieri sono state identificate complessivamente 85 persone, di cui 22 con precedenti di Polizia, controllato 1 esercizio commerciale, elevate 2 sanzioni amministrative a cura della Polizia Locale.

In seguito ai controlli effettuati in zona via Roma, un cittadino tunisino di anni 20 è stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 come assuntore di sostanze stupefacenti.

Nella giornata del 24 aprile, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino marocchino di anni 33, presentatosi spontaneamente in questura per richiedere il permesso di soggiorno, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato alla frontiera di Milano Malpensa con volo per Casablanca delle ore 19:55.