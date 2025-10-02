Criminalità e spaccio in viale Dante, controlli polizia e GdF

Il 30 settembre scorso la Questura di Piacenza, assieme alla Guardia di Finanza Comando Provinciale di Piacenza, ha messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana, in contrasto alla criminalità diffusa ed allo spaccio di stupefacenti, nella zona di Viale Dante.

In particolare, personale della Questura di Piacenza, unitamente ad operatori del Reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia-Romagna, congiuntamente con la Guardia di Finanza, in ausilio con il cane antidroga, e personale della Polizia Locale, hanno svolto dei controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali identificando 30 avventori e rilevando 3 sanzioni amministrative per un totale di 1500 euro.

Successivamente nel corso del controllo di alcuni giovani che bivaccavano nella zona, è stato trovato un coltellino in possesso di un ragazzo di anni 20 magrebino che, dopo essere stato accompagnato in Questura è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Inoltre nel corso dello stesso controllo è stato rinvenuto a terra un frammento di sostanza stupefacente tipo hashish del peso complessivo di 2,6 grammi, sostanza sequestrata a carico di ignoti.

Nel corso dei servizi di contrasto alla criminalità urbana sono stai effettuati anche posti di controllo nei pressi di via Farnesiana, via Colombo, via IV Novembre e viale Dante Alighieri.