Donna rapinata del cellulare nei garage, strattonata cade e si ferisce

Nella serata di mercoledì 17 dicembre una Volante di polizia è intervenuta in viale Dante, in quanto era stata segnalata un’aggressione ai danni di una 72enne da parte di alcuni soggetti.

La donna aveva parcheggiato la propria autovettura nel garage condominiale, e mentre si stava recando verso l’ingresso dell’abitazione, ha notato due ragazzi, verosimilmente di origine magrebina, avvicinarsi. Preoccupata dal loro atteggiamento ha preso il cellulare per chiamare le forze dell’ordine, ma uno di loro glielo ha strappato dalle mani. Nel tentativo di recuperarlo è stata spintonata e caduta terra, mentre i due soggetti sono fuggiti.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per le prime cure all'anziana, che è stata trasportata all'ospedale per ulteriori accertamenti.

La polizia, intervenuta sul posto, ha avviato le indagini per poter rintracciare e identificare il rapinatore e gli altri soggetti che si trovavano in sua compagnia.