Droga a Campremoldo, arrestato in flagranza presunto spacciatore

Un giovane 25enne, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza di reato a Campremoldo, frazione di Gragnano, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bobbio.

L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, condotta con il supporto del personale delle Stazioni Rivergaro e Pianello, si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio e contrasto allo spaccio. Secondo quanto ricostruito il giovane sarebbe stato fermato subito dopo una presunta cessione di cocaina.

Nel corso del controllo i carabinieri lo hanno trovato in possesso di circa 40 grammi di eroina, 40 grammi di cocaina e 30 grammi di hashish, oltre a 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti. Al termine delle formalità di rito il 25enne è stato portato alle Novate. La persona che avrebbe acquistato la sostanza è stata segnalata per uso personale di droga. L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e l’impegno quotidiano – anche grazie alla collaborazione tra reparti e Stazioni – per prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti, a tutela della sicurezza della comunità locale.