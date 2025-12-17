Espulso tunisino di 44 anni autore di reati contro il patrimonio e di spaccio

Nella giornata di ieri, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha espulso un cittadino tunisino di 44 anni che si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Piacenza dovendo scontare la pena di anni 6 e mesi 1 di reclusione per essersi reso responsabile, in questi ultimi anni, di diversi reati contro il patrimonio e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi prevalentemente nella regione Emilia-Romagna, con diversi divieti di dimora a Forlì e Ravenna.

All’atto della scarcerazione il questore di Piacenza ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per poi essere accompagnato da personale della Questura di Piacenza presso il centro di permanenza di Bari per completare le procedure di identificazione richieste per il successivo rimpatrio, nei prossimi giorni, nel Paese di origine.