Farmacia dell'ospedale, nuova incursione dei ladri
Dopo il colpo da un milione di euro (in farmaci rubati) di alcune settimane fa, altra visita nella notte tra lunedì e martedì. Stavolta sono stati traditi dall'allarme. No comment dell'Ausl
Ermanno Mariani
|1 ora fa
I ladri tornano a colpire alla farmacia dell’ospedale. L’hanno fatto nella notte fra lunedì e martedì, ma questa volta li ha traditi l’allarme e sono fuggiti precipitosamente, non è chiaro se a mani vuote. Comunque sia andata, se bottino c’è stato, dovrebbe essere magrissimo.
A differenza di qualche settimana fa quando il colpo era riuscito, con farmaci spariti per un milione di euro. Interrogati sul nuovo assalto ieri alla farmacia interna dell’ospedale il personale dell’Ausl replicava con un «no comment». Da indiscrezioni si è appreso che i ladri, una volta riusciti a entrare, probabilmente dopo aver forzato la porta del magazzino, hanno aperto tutti i frigoriferi con i farmaci e anche gli armadietti, ma a questo punto qualcosa è andato storto. Forse hanno fatto scattare il sistema d’allarme. Comunque sia andata, l’allarme ha segnalato la loro presenza e non hanno potuto fare altro che dileguarsi.
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