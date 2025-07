Fermato per un furto, si scopre che era ricercato per rapina

Bloccato dopo un piccolo furto in un negozio di Piacenza, la polizia scopre che era destinatario di un mandato d'arresto europeo per una rapina a mano armata commessa in Austria. In carcere è finito un cittadino marocchino di 43 anni.

Nei giorni scorsi l'uomo è stato controllato dalla polizia in seguito alla segnalazione di un furto di abbigliamento di modesto valore all'Upim di via XX Settembre. All’esito dei controlli, tuttavia, è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache, per il reato di rapina a mano armata in concorso con altre tre persone, commessa nella città di Salisburgo il 19 dicembre 2024. Pertanto, è stato portato alla Casa Circondariale di Piacenza in attesa di essere estradato verso l’Austria.