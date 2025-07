Finti agenti le mostrano la foto di un familiare e provano a derubarla

Questa mattina, mercoledì 30 luglio, intorno alle 11.00, si è verificato un tentativo di furto in via Bartoli, nel quartiere Besurica di Piacenza. Due individui, vestiti con uniformi da poliziotto, si sono presentati alla porta di una villetta bifamiliare con la scusa di dover fare alcune verifiche.

Hanno mostrato alla proprietaria di casa, una donna di 79 anni, la fotografia di un presunto familiare e le hanno posto alcune domande, cercando di guadagnarsi la sua fiducia. La donna, sorpresa e confusa, ha aperto la porta. Tuttavia, insospettita, ha prontamente chiamato il marito, che insieme alla figlia è accorso sul posto. I due truffatori si sono dati alla fuga prima del loro arrivo.

Fortunatamente, il tentativo di furto non è andato a buon fine e non si segnalano danni o furti. I residenti vogliono mettere in guardia tutto il quartiere: «Non aprite la porta a sconosciuti, anche se in divisa, e contattate immediatamente le forze dell’ordine in caso di dubbi».