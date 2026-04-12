Frontale a Farini, automobilista grave a Parma

Terribile schianto ieri sera sulla statale Valnure alle porte di Farini. Poco dopo le 20 di domenica, 12 aprile 2026, si è verificato uno scontro frontale fra due auto. Una persona è stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale di Parma e ricoverato nel reparto di rianimazione. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un uomo sui settant'anni. Un secondo automobilista è meno grave ed è stata trasportato al pronto soccorso di Piacenza.

Le notizie sull’incidente sono subito apparse preoccupanti, tanto che, nonostante l’orario, è stato chiesto l’ausilio dell’eliambulanza di Brescia, in grado di effettuare il volo notturno. Secondo quanto appreso il ferito più grave è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto dopo l’impatto con l’altra vettura.

Lo schianto è avvenuto in località Casa Rosa, poco distante dal centro abitato di Farini. Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati numerosi mezzi di soccorso: l’automedica del 118 di Piacenza, un’ambulanza e un’auto infermieristica dal centro di primo intervento di Farini, un’ambulanza con i volontari della pubblica assistenza Valnure, partiti dalla sede di Pontedellolio.

Da Brescia è invece decollata l’eliambulanza, atterrata nel campo sportivo di Bettola, dove ha atteso l’arrivo del ferito per poi decollare verso Parma. Intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza per mettere in sicurezza le auto coinvolte nello schianto frontale. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri.