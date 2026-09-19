Schianto e grande paura a Tuna, tre feriti

Grande paura nella mattina di oggi, sabato 19 settembre, a Tuna: all’interno del centro abitato della frazione di Gazzola, due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 11. Il bilancio è di tre feriti, due dei quali in maniera seria, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Probabile che alla base dello scontro, vi sia stata una mancata precedenza: inevitabile la collisione tra un un’Audi con a bordo due persone e un pick-up condotto da un giovane che ha riportato solo alcune escoriazioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Piacenza, della Croce Rossa di Agazzano e della Pubblica Assistenza. In via precauzionale è stato inviato anche il servizio di elisoccorso che però ha fatto ritorno a Parma, privo di pazienti a bordo. Sul posto anche i carabinieri di Agazzano e la polizia locale di Gazzola