Frontale sulla Caorsana, cinque feriti (uno grave)

Scontro frontale nella notte a Piacenza fra la strada Caorsana e il cavalcavia di via Cremona. Cinque i feriti tutti portati al pronto soccorso cittadino. Il più grave sarebbe, a quanto si è appreso, un ragazzo di 22 anni. Il fatto è avvenuto intorno all'una del mattino. Sul posto sono accorse l'auto medica, l'auto infermieristica e quattro ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco. Per i rilievi di legge sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato. I feriti coinvolti hanno tutti tra i 21 e i 25 anni, oltre a un uomo di 59.