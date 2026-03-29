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Frontale sulla Caorsana, cinque feriti (uno grave)

Due auto si sono scontrate nella notte nei pressi del cavalcavia di via Cremona. Sul posto quattro ambulanze, la polizia e i Vigili del Fuoco

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Frontale sulla Caorsana, cinque feriti (uno grave)
1 MIN DI LETTURA
Scontro frontale nella notte a Piacenza fra la strada Caorsana e il cavalcavia di via Cremona. Cinque i feriti tutti portati al pronto soccorso cittadino. Il più grave sarebbe, a quanto si è appreso, un ragazzo di 22 anni. Il fatto è avvenuto intorno all'una del mattino. Sul posto sono accorse l'auto medica, l'auto infermieristica e quattro ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco. Per i rilievi di legge sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato.  I feriti coinvolti hanno tutti tra i 21 e i 25 anni, oltre a un uomo di 59. 

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